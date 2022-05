Sieben Wochen in die Pedale treten

Rom ist ihr Ziel. Am Freitag sind Bärbel und Stefan Ettmann auf ihre Räder gestiegen, um ihr Traumziel – die italienische Hauptstadt – anzusteuern. Sieben Wochen sind sie per Leeze unterwegs. Mit ihrer Tour verbinden sie zudem eine Spendenaktion zugunsten der Hilfsaktion der DPG für Ukraine-Flüchtlinge.

Sie haben sich einiges vorgenommen – und dennoch soll es eine Spaß-Tour keine Tortur werden. Immerhin geht es für Bärbel und Stefan Ettmann über die Alpen. Per Rad. „Mit richtigen Fahrrädern“, betont Stefan Ettmann. E-Bikes kommen für ihn und seine Frau nicht in Frage. 1800 Kilometer wollen sie radeln und dabei alles in allem 18 000 Höhenmeter bewältigen, über die Alpen bis nach Rom. Der Besuch der Ewigen Stadt steht schon lange auf ihrer Wunschliste.