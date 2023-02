Backen und damit anderen helfen

Gebäck nach türkischen und syrischen Rezepten werden Jugendliche aus der 7e des St.-Antonius-Gymnasiums am Wochenende backen und dann gegen eine Spende verkaufen. Die Einnahmen sollen den Menschen in der Erdbebenregion zugutekommen. Grund für die Aktion ist eine besondere persönliche Betroffenheit.

Hausaufgaben werden die Schülerinnen und Schüler der Klasse 7e des St.-Antonius-Gymnasiums an diesem Wochenende nicht machen müssen. Das hat Lehrer Dirk Oertker ihnen versprochen. Stattdessen werden die Jugendlichen in der Küche stehen und Plätzchen backen. Die süßen Naschwerke wollen sie anschließend verkaufen, um Spenden für die Menschen, die von dem Erdbeben in der Türkei und Syrien betroffen sind, zu sammeln.