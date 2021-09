Skifahren in den Alpen

In einer Kinderarztpraxis herrsche immer eine „fröhliche Grundstimmung“, erzählt Dr. Werner Braun. Nach 32 Jahren übergibt er seine Praxis an einen Nachfolger.

Endlich mal Zeit, etwas anderes als Fachliteratur lesen. Das klingt bei Dr. Werner Braun fast wie ein Stoßseufzer, wenn er über Pläne für den Ruhestand spricht. In der nächsten Woche – genau am Mittwoch (29. September) – wird er zum letzten Mal seine Praxis an der Wolfsberger Straße betreten. Nach 32 Jahren verabschiedet er sich dann in den Ruhestand. Seinen Nachfolger Ruben Engel arbeitet der Kinderarzt schon seit April ein.