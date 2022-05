„Die Daktiker“ begeistern in der Aula der Sekundarschule

Sie wissen, wovon sie reden: „Die Daktiker“. Das Quartett ehemaliger Pädagogen begeisterte mit seinem Kabarett-Programm „Adolphinum – fit for future“ das Publikum in der Aula der Sekundarschule.

Wer glaubt, dass es über Schule nichts mehr zu sagen gibt, der kennt „Die Daktiker“ noch nicht. Was diese vier Schulprofis, allesamt (ehemalige) Lehrer, auf die Bühne bringen, ist hautnah dran am manchmal skurrilen Schulalltag. So startete das Kulturforum KAKTuS am Freitagabend sein Sommerfestival 2022 mit diesem begeisternden Kabarett-Event. „Die Daktiker“ nahmen ihr Publikum mit auf einen Parforceritt durch den ganz normalen Schulwahnsinn. Wenn dann außerdem noch Corona-Maßnahmen in dem städtischen Traditionsgymnasium „Adolphinum“ umgesetzt werden müssen, dann wird es turbulent.