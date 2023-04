Tag der Stimme: So individuell wie ein Fingerabdruck

Wir nutzen sie täglich, um zu kommunizieren und uns mitzuteilen. Doch was ist sie eigentlich, die Stimme? Reinhild Autering kennt die Antwort. Im Interview erklärt die Logopädin allerhand Wissenswertes rund um den im Mund-, Nasen- und Rachenraum erzeugten Schall.

Wenn ein Baby geboren wird, warten alle auf den ersten Schrei. Das ist der Startschuss für die Stimmentwicklung.

Autering: Der erste Schrei geht einher mit dem ersten Atemzug. Und die Atmung ist auch beim späteren Sprechen essenziell.

Wo und wie erzeugen wir Töne jeder Art?

Autering: Vor allem im Kehlkopf. Dort sitzen die Stimmbänder und viele andere Muskeln. Kurz gesagt: Wenn diese durch den Atem zu schwingen beginnen, kann man das hören. Wie bei einem Luftballon, den wir an der Öffnung ein wenig zuhalten, während die Luft herausströmt. Nur dass es bei uns schöner klingt (lacht).

Zunächst schreien Babys, irgendwann beginnen sie zu brabbeln, später lernen sie sprechen. Wie geschieht das?

Autering: Das ist Learning by Doing – in der Interaktion mit ihrer Umwelt, mit ihren Mitmenschen. Sie probieren aus: Wie reagiert mein Gegenüber, wenn ich weine? Wie, wenn ich lächle? Irgendwann imitieren sie zunächst die Laute, die sie mit den Lippen erzeugen können, dann die Töne, die sie mit der Zunge machen. Schließlich sprechen sie. Vorlesen und Singen – all das fördert die Stimmentwicklung und das Sprechenlernen. Medien wiederum können die menschliche Interaktion nicht ersetzen.

Logopädin Reinhild Autering lebt und arbeitet in Lüdinghausen. Sie weiß, was der Stimmt guttut. Foto: privat

Die Stimme ist so individuell wie der Fingerabdruck. Wovon ist es abhängig, wie sie sich entwickelt?

Autering: Zunächst einmal von der Größe von Hals, Kehlkopf und Co. Und von der Beschaffenheit aller beteiligten Muskeln. Veränderungen bringt jedes Wachstum. Bei Männern ist dies während der Pubertät sehr extrem, deshalb kommen sie während dieser Zeit in den Stimmbruch. Die Stimme lässt sich trainieren. Das empfehle ich allen, die in Sprechberufen arbeiten.

Wen meinen Sie damit?

Autering: Alle Lehrer und Erzieher zum Beispiel. Sie reden den ganzen Tag, oft auch laut. Dafür gibt es spezielle Trainings. Bei Radio- oder Fernsehmoderatoren kann man in der Regel hören und sehen, dass sie speziell geschult sind. Entscheidend ist die Atmung. Es ist wichtig, runter in den Bauch zu atmen und das Zwerchfell zu nutzen. Viele Menschen belassen die Luft beim Sprechen im Brustbereich. Oder sogar in der Halsregion. Das kann man beobachten. Dann sind die Muskeln angespannt, manchmal stechen sogar die Sehnen hervor.

Das klingt nicht gesund...

Autering: Die Folge sind Muskelverspannungen, häufig auch im Kieferbereich. Das ist ein Problem der Technik. Atem- und Entspannungsübungen können helfen.

Auch fürs Diskutieren – ob privat oder beruflich – brauchen wir unsere Stimme. Foto: colourbox.de

Welche Beschwerden können sonst noch auftreten?

Autering: Organische Störungen, zum Beispiel nach einer Schilddrüsen-OP, nach einer Langzeitintubation, bei Hals-Nasen-Ohren-Tumoren oder bei neurologischen Erkrankungen als Begleiterscheinung. Ich habe aber auch Patienten mit Parkinson oder Demenz. Oder einfach ältere Leute mit schwacher Stimme, weil ihre Muskelkraft nachlässt. Die Bandbreite ist riesengroß.

Der Aktionstag Foto: Der Tag der Stimme steht seit 1999 jedes Jahr am 16. April im Kalender. An dem Datum sollen alle Facetten und Fähigkeiten der Stimme gefeiert werden. Initiiert haben den Aktionstag amerikanische und europäische Hals-Nasen-Ohren-Ärzte und Logopäden. Das Ziel: die zentrale Rolle und Bedeutung der Stimme im Alltag hervorzuheben. ...

Bei welchen Beschwerden oder Auffälligkeiten sollte ein Experte aufgesucht werden?

Autering: Viele Patienten klagen zunächst über Heiserkeit. Oder darüber, dass ihre Stimme krächzt oder schwach klingt. Wenn man längere Zeit heiser ist und der Grund kein Infekt ist, dann sollte man einen HNO-Arzt aufsuchen, der – im Idealfall – zunächst organische Ursachen ausschließt. Eltern sollten ihre Kinder stetig beobachten und genau hinhören sowie zu allen Vorsorgeuntersuchungen gehen. Der Kinderarzt ist ihr erster Ansprechpartner. Im Zweifel verweist er an andere Experten. Mit rund zwei Jahren sollten die Kleinen einen „Wortschatzspurt“ hinlegen – und jeden Tag neue Wörter lernen und aktiv verwenden.

Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?

Autering: Die Möglichkeiten sind so vielfältig wie die Probleme beziehungsweise Erkrankungen. Kein Patient, kein Fall gleicht dem anderen. Dementsprechend passe ich – je nachdem was die Diagnostik ergibt – jede Behandlung absolut individuell an. „Stimmhygiene“ hilft allerdings immer.

Vorlesen regt die Stimmentwicklung und das Sprechen an, ebenso vorsingen. Foto: colourbox.de

Was genau ist das?

Autering: Wer länger sprechen muss, sollte seine Stimme aufwärmen – so wie ein Sportler seine Muskeln vor einem Wettkampf aufwärmt. Summen, Seufzen und Gähnen sind super. Oder „Dadadada“ oder „Babababa“ zu sagen. Kaffee und schwarzer Tee sind kontraproduktiv, weil sie die Schleimhäute austrocknen. Ebenso ist Scharfes und Heißes zu meiden.

Und was tut der Stimme gut?

Autering: Salbei sowie viel Wasser und Kräutertees. Oder auch mal ein Fruchtbonbon ohne Zucker. Um die Schleimhäute zu befeuchten.

Was finden Sie selbst so faszinierend an der Stimme?

Autering: Die Stimme ist der Ausdruck von allem – insbesondere von unserer Stimmung. Es ist immer wieder spannend, zu sehen, wie ein Patient spricht. Und jedes Mal muss ich neu überlegen, an welchen Stellschrauben ich wie drehen kann, um seine Sprechtechnik zu optimieren. Wobei ich nur Übungen vorgebe und erkläre. Den Großteil der Arbeit müssen die Patienten zu Hause leisten.