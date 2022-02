Sogar ein Zirkuszelt findet seinen Platz

Wer sollte da nicht gerne zur Schule gehen? In der Sitzung des Bauausschusses präsentierte am Donnerstagabend Landschaftsarchitektin Inga Brockstedt vom Planungsbüro Freese aus Dorsten die Gestaltung der Außenanlagen für die Ludgerigrundschule. Und die sieht reichlich Platz zum Spielen und Toben für die Kinder rund um den Neubau vor. Der Bedarf, so schilderte die Projektleiterin, sei mit den Verantwortlichen der Schule abgestimmt worden. Und auch die Kinder seien selbstverständlich in die Planung einbezogen gewesen, beantwortete sie eine Frage von Dirk Havermeier (SPD).

Ganz unterschiedliche Areale auf dem weitläufigen Gelände stehen den Schülerinnen und Schülern künftig zur Verfügung. Es gibt ein Kleinspielfeld, das von dem Sektor mit anderen Spielgeräten getrennt ist. So kämen sich die kickenden Kinder nicht mit anderen in die Quere, führte Brockstedt aus. Ergänzt wird das Ganze durch einen Sandspielbereich. Sogar Platz für ein Zirkuszelt ist auf dem Pausenhof. Für den Sportunterricht der Mädchen und Jungen wird eine Laufbahn samt Weitsprunggrube angelegt. Zudem sollen zwei Tischtennisplatten erhalten bleiben. Für Schatten sei durch den vorhandenen Baumbestand gesorgt, erläuterte die Landschaftsarchitektin den Kommunalpolitikern. Endgültig werde über einzelne Spielmöglichkeiten allerdings erst in der Zukunft entschieden. Die im Plan eingezeichneten Geräte seien zunächst nur symbolische Platzhalter, erklärte Brockstedt.

Deutliche Steigerung der Kosten

Der Zugang auf das Schulgelände erfolge auch weiterhin sowohl von der Wolfsberger als auch über die Tüllinghofer Straße. Zwei Fahrradabstellanlagen ergänzen die Schulhofgestaltung.

Die Umsetzung der Maßnahme werde in zwei Bauabschnitten erfolgen, sagte Brockstedt. Der Anfang werde mit der Fläche in Richtung Wolfsberger Straße gemacht, der zweite nach dem Abriss des Altgebäudes der ehemaligen Paul-Gerhard-Schule umgesetzt. Die Kosten bezifferte sie auf etwa eine Million Euro. Ursprünglich waren einmal 480.000 Euro dafür angesetzt. Die erhöhte Summe begründete die Expertin zum einen mit einer deutlich größeren Planungsfläche sowie rasant gestiegenen Baukosten.

Bei Stimmenthaltung der Grünen wurde die vorgestellte Planung einstimmig begrüßt.

Fraktionssprecher Eckart Grundmann begründete deren Vorbehalte: „Wir reden über eine Million Euro und sollen nach zehn Minuten zustimmen.“ Er hätte sich gewünscht, die Pläne deutlich früher gesehen zu haben. Diesem Einwand schloss sich Dagmar Stallmann (SPD) an.