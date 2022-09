Solarstrom vom Feuerwehrdach

Nach der Marienschule in Seppenrade und dem Flüchtlingsheim im Rohrkamp stellt die Stadt Lüdinghausen der LH-Bürgerenergie eG auch die Dachfläche der Feuerwehr in Lüdinghausen zwecks Belegung mit einer Photovoltaikanlage (PV) zur Verfügung. „Die Stadt Lüdinghausen fördert damit die aktive Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger am praktizierten Klimaschutz in Lüdinghausen“, teilt die LH-Bürgerenergie mit.

Die PV-Anlage der Feuerwehr ist mit einer zu installierenden PV-Leistung von bis zu 30 Kilowatt-Peak (KWp) und einem Batteriespeicher mit einer Kapazität von 22 Kilowattstunden (kWh) ausgestattet, was einer Investitionssumme von netto 54.000 Euro entspricht. „Die Projektrendite und Amortisationsdauer entsprechen auch bei diesem Projekt den selbstgesteckten Vorgaben“, heißt es in der Mitteilung.

54.000 Euro investiert

Eine besondere Herausforderung stellte bei der Feuerwehr die Baustatik des Flachdachs dar, auf dem die PV-Module aufgeständert wurden. Durch das in zeitlicher und fachlicher Hinsicht professionelle Zusammenspiel der beteiligten Firmen, Dipl.-Ing. Winfried Schulte für die Statik, Firma Heinz Muhle für die Elektroarbeiten; Sunnytech-Nebelung für die Photovoltaik, werde auch diese PV-Anlage innerhalb kürzester Zeit fertig gestellt, so die LH-Bürgerenergie. Zu einer Anschlussverzögerung führe lediglich die Einspeisegenehmigung beziehungsweise Freigabe des Netzbetreibers Westnetz, die aus Erfahrung einige Wochen auf sich warten lasse.

Dadurch, dass sich bei der Installation von PV-Dachanlagen Routine einstellt, können sich die Vertreterinnen und Vertreter der LH-Bürgerenergie eG bereits mit weiteren PV-Installationen im zweiten Halbjahr befassen. Die von den Genossinnen und Genossen eingezahlten Einlagen sollen so schnell wie möglich reinvestiert werden, damit das Kapital nicht zinslos bleibt, heißt es weiter.

Bis zum Jahresende 2022 werde eine vierstellige Zahl von Genossinnen und Genossen angestrebt. Nur so könne eine wirklich breite Bürgerbeteiligung am Klimaschutz in Lüdinghausen vorgewiesen werden. Die Lüdinghauser werden daher gebeten „wohlwollend über eine Beteiligung mit einer Mindesteinlage von 250 Euro nachzudenken.“ Nähere Informationen stehen online zur Verfügung.