Spannende Reise ins Ungewisse

28 Seppenrader Landfrauen wagten sich zu der Sommeraktion „Katze im Sack“ – ohne zu wissen, was sie an dem Tag erwarten würde. Sie hatten nur kleine Hinweise und die notwendigsten Informationen zu der Aktion erhalten und warteten daraufhin gespannt auf die „Katze im Sack“.

Die Landfrauen starteten in Seppenrade mit dem Oldtimerbus „Grüner Erni“ des Busunternehmens Lücke und fuhren bei guter Stimmung quer durch das Münsterland. Erste Station war der Hof Holtermann in Ottmarsbocholt, auf dem sich die Gruppe mit Kuchen und Kaffee stärkte. Außerdem wurden die Rinder und der kleinen Hofladen des Familienbetriebs besichtigt.

Mit dem Oldtimerbus fuhren die Frauen weiter nach Münster, wo sie bei einer Stadtrundfahrt Eindrücke von Sehenswürdigkeiten, interessante Geschichten und „Geheimtipps“ sammelten. Zurück in Seppenrade ließ die Reisegruppe den Abend bei Familie Mehring mit einem regionalen Buffet ausklingen.

„Nun ist die Katze aus dem Sack“, so Vorstandsmitglied Inta Große Entrup. Es sei ein sehr vielfältiger Nachmittag gewesen, sowohl von dem Programm als auch von den Örtlichkeiten, sodass für jede der Landfrauen ein persönliches Highlight dabei war. Das spiegele sich in den Rückmeldungen wider. Die Landfrauen seien nach der langen Corona-Pause glücklich, wieder gemeinsamen an Veranstaltungen teilnehmen zu können.

Die Aktion war Teil des Sommerprogramms, der Seppenrader Landfrauen, und konnte mit kleinen Corona-Einschränkungen durchgeführt werden.