Spaß, Ehrgeiz und Interesse wichtig

Das Bad kann sich sehen lassen. Komplett runderneuert nach fast 40 Jahren. Nicht ganz unbeteiligt an der Sanierung war Phil Wilbuer. In den Sommerferien hat er ein Praktikum bei Installateur- und Heizungsbauer Dirk Sobbe absolviert. Und: „Es gefällt mir gut“, sagt der 14-jährige Seppenrader. Die Arbeit habe er als vielfältig erlebt. „Es ist schön, wenn man sieht, was am Ende dabei rauskommt.“ In den Wochen seiner Tätigkeit hat er an diversen Baustellen mitarbeiten dürfen. „Ich habe – natürlich unter Aufsicht – eine komplette Toilette eingebaut“, beschreibt er seine Erfahrungen.

