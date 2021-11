Sperrung der B 58 nach Unfall mit Tankwagen

Ein langer Rückstau bildet sich auf der Bundesstraße 58 an der Unfallstelle in Höhe der Einfahrt Westrup 13. Die B 58 ist im Zuge der Aufräumarbeiten gesperrt.Der Tank des Lastwagens wurde von einem Pkw komplett aufgerissen. So konnten 600 Liter Diesel auslaufen.

