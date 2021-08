Endlich mal wieder wegfahren, das wollen auch viele Lüdinghauser. Wohin es im zweiten Corona-Sommer geht, hängt von den Inzidenzen und den Reisebeschränkungen ab. Wie aus den Reisebüros zu erfahren ist, bleiben viele Urlauber in Deutschland. Aber auch Griechenland ist ein beliebtes Ziel. Gebucht wird zumeist spontan – und zwar das, was gerade möglich ist.

Endlich wieder in einem Hotelbett aufwachen, sich am Strand die Sonne ins Gesicht scheinen lassen, voller Elan in den Pool springen, eine gemütliche Wanderung in den Bergen machen – einfach mal etwas anderes sehen als die eigenen vier Wände. Trotz der Unsicherheiten durch Corona und die sich ständig ändernden Reisebeschränkungen ist die Sehnsucht nach Urlaub im zweiten Pandemie-Sommer groß. Das ist auch bei den Lüdinghausern nicht anders, wie die hiesigen Reisebüros bestätigen.