Spräner reicht Zepter weiter

Die Regentschaft für Rainald Spräner und Irene Schulze auf’m Hofe bei den Tetekumer Schützen endet am nächsten Wochenende. Am Sonntag (3. Juli) wird ein Nachfolge-Paar ermittelt.

Schützenfest in Tetekum startet am Freitag mit Generalprobe

Darauf haben sie lange gewartet – länger als alle ihre Vorgänger: Am Sonntag (3. Juli) reichen Rainald Spräner und Irene Schulze auf’m Hofe das Zepter der vierten Kompanie der Seppenrader St.-Johanni-Schützenbruderschaft weiter.

Turnusgemäß feiern die Tetekumer alle vier Jahre, stets abwechselnd mit den Kompanien aus dem Dorf, aus Ondrup/Leversum und aus Emkum/Reckelsum. Coronabedingt ist das Schützenfest 2020 und 2021 ausgefallen. Und somit regieren Spräner und Schulze auf’m Hofe bereits seit 2016 – und damit seit sechs Jahren.

Generalprobe schon am Freitag

Doch ehe am Sonntag ab 13 Uhr das gesamte Bataillon antritt sowie das Schießen und der abendliche Königsball auf dem Programm stehen, findet am Freitag (1. Juli) ab 19 Uhr zum Auftakt die Generalprobe statt. Für den tanzbaren Sound sorgt ein DJ von „Motion Livemusic“.

Am Samstag (2. Juli) geht‘s um 18 Uhr mit einer Heiligen Messe in der St.-Dionysius-Kirche sowie anschließender Kranzniederlegung am Ehrenmal und dem großen Zapfenstreich auf dem Kirchplatz weiter.

Mit dem Frühschoppen am Montag (4. Juli) ab 11 Uhr inklusive Ehrungen verdienter Mitglieder der Bruderschaft sowie zahlreichen Glückwünschen an das neue Königspaar klingt das Schützenfest zur Musik der Tanz- und Showband „Motion Livemusic“ schließlich aus. „Allen Teilnehmern unseres Festes, bei hoffentlich gutem Wetter, wünsche ich frohe und ungetrübte Stunden in der Tetekumer Schweiz“, wird der erste Vorsitzende Norbert Hohenlöchter in der Einladung zitiert.