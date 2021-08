St. Josefshaus steht zum Verkauf

Ein Schnäppchen wird das wohl nicht werden. Denn rund 5100 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche stehen in dem Gebäudekomplex des St.-Josefshauses an der Dattelner Straße zur Verfügung. Aktuell leben allerdings nur noch zehn Ordensschwestern der Franziskanerinnen in dem als Altenheim genutzten Haupthaus, wie Schwester Irmgard gegenüber den WN erklärte. Daher sei am Ordenssitz in Münster der Beschluss gefasst worden, das gesamte 26.532 Quadratmeter umfassende Areal zu verkaufen, bestätigte Ludger Prinz, Verwaltungsleiter der Mauritzer Franziskanerinnen. Hinzu komme ein benachbartes Grundstück mit 1400 Quadratmetern, auf dem ein Wohnhaus steht. Zum Jahresende stünden die Schließung des Altenheims und der Auszug der Franziskanerinnen an.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie

endet automatisch