Stadt der Liebe lebt in freien Farben

Pariser Flair weht durch die Burg Lüdinghausen: Nach der musikalischen Stadtführung am Samstag eröffnete das Kulturforum KAKTuS am Sonntag sein Ausstellungsjahr mit einer Vernissage, die ein Paris voller Farbe und Lebensfreude in die Steverstadt bringt. Mit dem Titel „Unter den Dächern von Paris“ präsentiert die Malerin Susanne Kamps mehr als 50 Ölbilder. Eine Auswahl, die bereits zur Eröffnung für viel Interesse und volle Stuhlreihen sorgte. Eine Tatsache, die auch Kunsthistorikerin und Galeristin Dr. Gabriele Hovestadt in ihrer Einführung hervorhob: „Durch Ihre Präsenz beginnt die Kunst zu leben.“

Susanne Kamps Gemälde, die während ihrer Stipendiatenaufenthalte in Paris entstanden sind, laden den Betrachter an „Orte der Sehnsucht“ ein. Schnell stellte Hovestadt heraus, was beim Betreten der Ausstellungsräume sofort offenbar wird: die Bedeutung von Farbe. „Sie darf zum Gegenstand passen, aber sie muss es nicht“, fasste sie die Herangehensweise der Künstlerin zusammen. Eins ist jedoch klar: „Farbe spielt eine herausragende Rolle. Sie ist frei.“ Ordnende Elemente und die Gliederung der Bilder seien dabei der Gegenpol, der Betrachtern trotz aller Strahlkraft und Farbfreiheit Halt biete: „Es hat alles eine Konsistenz.“

Bilder mit besonderer Bedeutung

Eine Kombination, die auch Silvia Hesse-Böcker vom Kunst-Team des KAKTuS in ihrer Begrüßung herausstellte. „Ich war tief beeindruckt von der Vielfalt und der Farbe“, erinnerte sie sich an den Besuch im Atelier der Düsseldorfer Künstlerin. Dass dabei auch Tee getrunken wurde, verwundert wenig. „Wir sind passionierte Teetrinker“, erklärte die Künstlerin. So findet sich auch der bekannte „Earl Grey“ im Titel der Bilder zwischen „Boulangerie“ und „Vitrine Parisienne“ wieder.

Im großen Ausstellungsraum dominierte hinter den Rednern derweil ein Gemälde mit besonderer Bedeutung, wie Kamps Ehemann Alexander Eliezer erklärte. Eine Erinnerung an den „Schicksalstag“ im Jahr 2009, an dem sich die beiden kennengelernt hatten. Ein wiederkehrendes Motiv sind derweil die Katzen des Ehepaars, die sich in so manchem Pariser Fenster und Innenraum finden lassen. Die Eindrücke der französischen Kultur reichen von Flohmärkten und Schaufenstern bis zum Bankett und sogar in den innersten „Schöpferraum“ der Künstlerin: ihr Atelier. „Sie spüren die Freude am Erschaffen“, fasste Hovestadt zusammen und betonte, wozu die „stets nahbaren“ Gemälde ihre Betrachter einladen: „Kunst zu erleben und sie wirklich zu spüren.“

Ausstellungen in London und Paris

Saxofonist Claudius Reimann erweiterte die Vernissage derweil um einen musikalischen Aspekt und führte die Besucher vom Rednerpult hinaus in die Räume der Galerie, um eben jener Einladung zu folgen. Mit dabei sind Gemälde, die gemeinsam ausgestellt werden und doch ein eigenes Kunstwerk darstellen. „Es kann für sich alleine stehen, aber gemeinsam ergibt sich ein großes Ganzes“, erklärte Hovestadt. Gerade bei den in Serie entstandenen Gemälden zeigte sich Kamps am Sonntag beeindruckt von der gewissenhaften Arbeit des Kunst-Teams: „Es ist genauso aufgehängt wie in meinem Atelier.“ Die Ausstellung von Susanne Kamps, die in diesem Jahr zudem in London und Paris ausstellt, ist noch bis zum 15. Mai samstags, sonntags sowie an Feiertagen jeweils von 11 bis 17 Uhr mit freiem Eintritt geöffnet.