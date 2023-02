Stadt, Kreis und Veranstalter einig

Nach den Querelen im vergangenen Herbst haben sich Annotopia-Veranstalter, Kreis Coesfeld und Stadt Lüdinghausen zusammengesetzt und geeinigt. Das Festival findet auch in diesem Jahr wieder in Lüdinghausen statt – am ersten September-Wochenende.

Annotopia-Festival am ersten Septemberwochenende in Lüdinghausen

Auch in diesem Jahr wird das Annotopia-Festival wieder in Lüdinghausen stattfinden. Dies wurde jetzt nach Gesprächen zwischen dem Kreis Coesfeld, der Stadt Lüdinghausen und dem Veranstalter beschlossen. Zum Schutz der ökologisch aufgewerteten Fläche zwischen Klosterstraße und Burg Lüdinghausen wurde als geeigneter Zeitpunkt für die Durchführung des Festivals wieder ein Termin im Frühherbst vereinbart. Das Festival findet am ersten Septemberwochenende rund um die Burg Lüdinghausen, die Burg Vischering sowie in der „StadtLandschaft“ statt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.