Stadt stellt Wohn-Module auf

Lüdinghausen

Die Zahl der Flüchtlinge in Lüdinghausen steigt zusehends. Von 445 Personen, die derzeit in der Steverstadt leben, stammen 257 aus der Ukraine. Vorbeugend mietet die Stadt jetzt Wohn-Module an. Platz für 40 Personen soll zunächst in Seppenrade geschaffen werden.

Von Peter Werth