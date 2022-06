Stadt unterstützt Kolomyia

Mit Spenden aus Lüdinghausen wird die westukrainische Stadt Kolomyia gezielt unterstützt. Das Geld sowie Sachspenden haben die Kommune bereits über Nysa, die polnische Partnerstadt von Lüdinghausen, erreicht. In einem Brief hat jetzt Kolomyias Bürgermeister Bohdan Stanislavsky engere Bande zwischen Lüdinghausen und seiner Stadt angeregt.

Einige Hundert Flüchtlinge aus der Ukraine hat inzwischen Nysa, die polnische Partnerstadt Lüdinghausens, aufgenommen. Gemeinsam unterstützen die Deutsch-Polnische Gesellschaft (DPG) und die Verwaltung diese Hilfe vor Ort.

Zugleich sei mittlerweile ein Kontakt zwischen der Steverstadt und Kolomyia, der westukrainischen Partnerstadt von Nysa, geknüpft worden, berichtete Bürgermeister Ansgar Mertens am Donnerstagabend in der Sitzung des Stadtrates. In der vergangenen Woche habe es ein erstes Telefonat mit dem ukrainischen Bürgermeister Bohdan Stanislavsky gegeben. Darin habe dieser von der Situation in seiner Stadt berichtet.

Rund 50 000 Euro aus den verschiedenen Spendenaktivitäten sind bislang nach Nysa und von dort zu einem großen Teil in Richtung Kolomyia geflossen, erklärte Mertens am Freitag bei einer erneuten Spendenübergabe. 11 844 Euro kamen bei einem Sponsorenlauf des Gymnasiums Canisianum zusammen. Das Geld überreichte Schülersprecher Jannik Schütte auch stellvertretend für Mitsprecherin Helena Kemper. „Das ist die bislang größte Einzelspende, die wir erhalten haben“, freute sich Mertens gemeinsam mit dem DPG-Vorsitzenden Karl-Heinz Kocar.

„ »Das ist die bislang größte Einzelspende, die wir erhalten haben.« “ Ansgar Mertens

In seinem Brief hat sich jetzt Stanislavsky bei der Stadt Lüdinghausen für ihre große Unterstützung bedankt und zudem das Interesse seiner Stadt am Aufbau einer engeren Zusammenarbeit und der Aufnahme freundschaftlicher, partnerschaftlicher Beziehungen mit der Steverstadt bekundet. Zugleich verwies er auf die Probleme in Kolomyia, die der Krieg Russlands gegen sein Land auch schon in seiner Stadt verursacht habe. Durch russische Sympathisanten würde immer wieder die Infrastruktur der Kommune sabotiert. So werde dringend ein Sanitäts- oder Feuerwehrfahrzeug gebraucht. Die Cani-Spende, so versicherte Mertens, werde helfen dies zu finanzieren.