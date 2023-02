Stadtfeldstraße abschnittsweise gesperrt

Die Stadtfeldstraße wird zwischen der B 235 und der Brücke über die Ostenstever in den kommenden Monaten abschnittsweise saniert. Die Arbeiten beginnen am Montag (6. Februar).

Voraussichtlich fünf Monate wird an der Stadtfeldstraße die Sanierung der Kanäle und der Fahrbahnoberfläche dauern. Die Arbeiten starten am kommenden Montag.

An der Stadtfeldstraße beginnen am kommenden Montag (6. Februar) die Arbeiten zur Kanal- und Deckensanierung. Zwischen der B 235 und der Brücke über die Ostenstever werden punktuelle Schäden am Hauptkanal und den Hausanschlussleitungen beseitigt, teilt das Team der Stadtverwaltung in einem Pressebericht mit. Außerdem werden neue Baumbeete in der Fahrbahn angelegt und die Deckensanierung durchgeführt.