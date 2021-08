Stadtführerinzeigt Unentdecktes

Mehr als 20 Jahre lang hat Franziska Ritter als Stadtführerin Besucherinnen und Besuchern die Besonderheiten der Steverstadt nähergebracht. „Viele Gäste schwärmen von unserer Stadt und mir hat es immer viel Freude bereitet, ihnen Geschichtliches und Aktuelles aus Lüdinghausen zu vermitteln“, resümiert Franziska Ritter über ihre langjährige Tätigkeit als Botschafterin der Stadt der Wasserburgen.

Auch vielen Lüdinghau­serinnen und Lüdinghau­sern konnte die Stadtführerin auf ihren Rundgängen so einiges Unbekanntes und bislang Unentdecktes aufzeigen. So hat sie beispielsweise individuelle Gruppenführungen zu den Brunnen in der Innenstadt oder zur jüdischen Geschichte unternommen, heißt es in einer Pressemitteilung von Lüdinghausen Marketing.

Austausch mit Teilnehmenden

Spannend sei für sie aber auch der Austausch mit den Teilnehmenden gewesen, die als Zeitzeugen oftmals persönlich Erlebtes und eigenes Wissen zu ihren Stadtführungen beisteuern konnten. Im Jahr 1999 hat Franziska Ritter außerdem an einem Ausbildungskursus für Stadtführer teilgenommen, der vom damaligen Verkehrsverein Lüdinghausen in Vorbereitung für das Stadtjubiläum im Jahr 2000 angeboten worden war.

Stefan Wiemann, Geschäftsführer von LH-Marketing, und Mitarbeiterin Tanja Krebber bedankten sich jetzt bei Franziska Ritter für ihren langjährigen Einsatz für Lüdinghausen mit einem Präsent und einem Blumenstrauß. „Mit Ihrem Engagement und Ihrer Begeisterung für unsere Stadt haben Sie Lüdinghausen ein Gesicht gegeben“, wird Stefan Wiemann abschließend in dem Pressetext zitiert.

Stadtführungen für Lüdinghausen und Dorfführungen für Seppenrade können zu individuellen Terminen bei LH-Marketing (

0 25 91/­7 80 08, info@luedinghausen-marketing.de) gebucht werden. Außerdem werden regelmäßig öffentliche Führungen angeboten (erster Samstag im Monat um 14.30 Uhr, zweiter Freitag im Monat um 20 Uhr).