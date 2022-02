Stadtführung mit Nachtwächter für Neubürger

Zu einer nächtlichen Tour durch die Steverstadt sind Neubürger am 9. März eingeladen. So können sie ihre neue Heimat besonders gut kennenlernen.

gezogen sind, am 9. März (Mittwoch) zu einer abendlichen Stadtführung ein.

„Im Dunkeln erstrahlt die Stadt in einem besonderen Licht“, wird Mertens in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung zitiert. „Ich freue mich darauf, mit den Neubürgerinnen und Neubürgern ins Gespräch zu kommen und gemeinsam mit dem Nachtwächter Christoph Davids, ausgestattet mit Horn und Laterne, durch die Gassen der Innenstadt zu ziehen und Wissenswertes über die Stadtgeschichte zu erfahren.“ Start der Tour ist um 18 Uhr auf dem Rathausvorplatz. Die Stadtführung ist kostenlos und dauert etwa 1,5 Stunden. Anmeldungen für diese besondere Führung nimmt die Verwaltung bis zum 7. März (Montag) per E-Mail

0 25 91/ 92 69 60 entgegen.