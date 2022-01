Steine schleppen für den Abi-Ball

Cani-Schüler beteiligen sich an der Aktion „Rent an Abiturient“

Lüdinghausen

Voller körperlicher Einsatz war gefragt, als am Samstag vier Canisianer zum Arbeitseinsatz in Bechtrup antraten. Die angehenden Abiturienten ackerten im Vorgarten von Markus Heitkamp und halfen, eine Steinmauer zu errichten. Mit der Beteiligung an der Aktion „Rent an Abiturient“ soll Geld für den Abi-Ball gesammelt werden.

Von Arno-Wolf Fischer