Sternaktion erfüllt kleine Wünsche

Die Initiatoren der Sternaktion: Margret Pernhorst und Friedhelm Theveßen (beide St. Felizitas) sowie Annika Wille (FBS) und Jessica Rzodeczko (Caritas) hängen die Sterne mit den Wünschen an die Tanne. Kreativ und liebevoll sind die Geschenke der Sternaktion immer verpackt. Die Abgabe läuft bis zum 17. Dezember in der FBS.Kreativ und liebevoll sind die Geschenke der Sternaktion immer verpackt. Die Abgabe läuft bis zum 17. Dezember in der FBS.

Foto: acf