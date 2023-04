Sterne statt Ostereier und Hasen

Während Groß und Klein den Osterfeiertagen entgegenfiebern, häkelt, strickt, näht und bastelt Veronique Kirchhoff schon jetzt fleißig für den nächsten Seppenrader Weihnachtsbasar, der stets am ersten Adventswochenende im Kalender steht. Statt Eier bunt zu bemalen fertigt sie aus Wolle warme Socken an.

Während kleine und große Kreative derzeit dekorative Hasen und Ostereier anfertigen, um damit die Häuser und Gärten zu schmücken, widmet sich Veronique Kirchhoff warmen Wollsachen und weihnachtlichen Hinguckern.

Die 53-jährige Rosendörflerin organisiert seit Anfang 2020 gemeinsam mit Sandra Peters federführend den Basar, der stets während des Seppenrader Weihnachtsmarktes am ersten Adventswochenende im Heimathaus stattfindet. Coronabedingt ist das Event zweimal ausgefallen, Ende 2022 ging die erste Auflage unter neuer Regie über die Bühne. Und das mit Erfolg, worüber sich die Verantwortlichen noch immer freuen. Die Spenden sind längst überreicht.

Familie liebt das Kreativsein

Doch nach dem Weihnachtsbasar ist vor der nächsten Veranstaltung dieser Art: Nahtlos hat Veronique Kirchhoff dort weitergemacht, wo sie – zumindest für die zwei Tage während des Basars – aufgehört hatte: auf ihrem Sofa und in ihrem Keller. Das sind ihre Lieblingsplätze zum Häkeln, Nähen, Stricken und Basteln.

Handarbeitszeug liegt bei Veronique Kirchhoff stets parat. Foto: awi

Bereits im Alter von vier Jahren habe sie gelernt, mit Nadeln und Fäden umzugehen. Kein Wunder, haben ihre beiden Omas doch stets viel gestrickt, eine arbeitete sogar als Schneidermeisterin und Hutmacherin. Ihr favorisiertes Schulfach? Handarbeiten! „Da ist die Basis gelegt worden“, berichtet die gelernte Sekretärin mit einem Schmunzeln. Zwei Nonnen hätten ihr und ihren Klassenkameraden einst gezeigt, wie man häkelt und strickt. Ihre Leidenschaft fürs Nähen entdeckte Veronique Kirchhoff als Teenager: „Damals habe ich einen Kurs gemacht – und wollte direkt ein Jackett nähen.“ Sie lacht. „Das hat auch geklappt.“ Und „als die Kinder kamen“, begann sie mit dem Basteln.

Inzwischen ist Veronique Kirchhoff Mutter dreier Söhne im Alter von 26, 19 und 17 Jahren – und allesamt sind sie gerne auf unterschiedlichste Weise kreativ. Basteln liege allen, Nähen und Stricken könne nur der Mittlere, der Älteste sei ein Super-Maler. Und ihr Mann? Veronique Kirchhoff zögert, dann sagt sie verschmitzt sowie augenzwinkernd: „Der weniger ...“ Wobei auch er ein verstecktes Talent im Umgang mit Pinseln und Farben habe.

Wenn die Familie fernsieht, zieht Veronique Kirchhoff oft den Kürzeren: „Was meine Männer gucken wollen, gefällt mir häufig nicht.“ Allerdings sei das kein Problem: „Dann stricke und häkele ich halt.“ Alles, was sie dafür braucht, liegt permanent auf dem Sofa parat. Und so entstehen das ganze Jahr über Socken, Topflappen und andere praktische wie wärmende Utensilien.

Weil die 53-Jährige im Dorf dafür bekannt ist, was sie kann und gerne macht, hat sie vor geraumer Zeit eine Bekannte gefragt, ob sie nicht beim Weihnachtsbasar mitmischen wolle. Und das wollte sie. Seit 2017 ist sie dabei, 2019 hat das ehemalige Team sie und ihre Freundin Sandra Peters angelernt, damit das Duo fortan alle Aufgaben übernehmen konnte. Dann kam die Pandemie, danach die Premiere, während der ein Großteil aller angefertigten Artikel verkauft worden ist – darunter Strickwaren und Gehäkeltes aller Art, genähte Tannenbäume, gebastelte Karten sowie Fröbelsterne in diversen Farben und Größen.

Ideen gehen nie aus

„Es ist eine Freude für mich, anderen eine Freude zu machen“, bringt Veronique Kirchhoff ihre Motivation auf den Punkt. Es sei schön, zu erleben, wenn die Menschen ihre selbst gemachten Sachen zu schätzen wissen. Und dass sie damit auch Gutes bewirken könne. Denn der Erlös wird jeweils größtenteils an heimische Vereine und Gruppen gespendet. Mit dem Rest wird neues Material gekauft. Schließlich steckt die Bergdorfbewohnerin voller Ideen.

In ihrem Keller lagert sie alles, was sie in Dekoläden und auf Messen findet oder geschenkt bekommt. Zum Weiterverarbeiten. „Langeweile kenne ich nicht“, merkt Veronique Kirchhoff an, während sie an ihrem Basteltisch zu Papier, Stift und Schere greift – und loslegt. Oder weitermacht. Je nachdem, wie man es sieht. Während sie konzentriert vor sich hinarbeitet, erzählt sie, dass sie dabei am besten runterkommen und abschalten könne. Und dass sie gerne Klöppeln lernen möchte.