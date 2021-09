Stille und Schock liegen über Amerika

Lüdinghausen

In Jess Lohmanns Brust schlagen zwei Herzen: Die gebürtige New Yorkerin lebt seit 25 Jahren in Deutschland. Anlässlich des Jahrestags der erschütternden Ereignisse des 11. Septembers haben die Westfälischen Nachrichten mit ihr über ihre Erinnerungen an diesen Tag gesprochen.

Von Ann-Christin Frank