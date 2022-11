Stimmgewaltiger Einsatz für die Freiheit

120 Sängerinnen und Sänger gestallten am Sonntag (13. November) das Abschlusskonzert des Gospel-Workshops Off Beat. Im Mittelpunkt stehen Lieder, deren Texte das Thema „Frieden“ widerspiegeln.

So stimmgewaltig wie in den vergangenen Jahren werden die 120 Sängerinnen und Sänger des Gospel-Workshops am kommenden Sonntag (13. November) ihr Abschlusskonzert gestalten.

„Freiheit“ lautet das Motto des Gospel-Workshops Off Beat. Zu diesem Thema werden am Sonntag (13. November) um 17 Uhr beim Abschlusskonzert in der St.-Dionysius-Kirche Gospel, religiöse Popsongs und Lieder dargeboten. Von Freitag bis Sonntag studieren 120 Sängerinnen und Sänger unter der Leitung des erfahrenen Musiker-Teams um Ha-Jo Schöne die Lieder ein, die am kommenden Sonntag vom stimmgewaltigen Chor und professionellen Musikern aufgeführt werden.

Das Thema „Freiheit“ ist hochaktuell aufgrund der Nachrichten über den Krieg in der Ukraine und die Ereignisse im Iran sowie in vielen weiteren Ländern. „Freiheit ist nicht selbstverständlich, für die Freiheit muss man jeden Tag aufs Neue eintreten. Dies spiegeln auch die Liedtexte des Workshops eindrucksvoll wider“, heißt es in einer Pressenotiz. Wie bereits in den vergangenen Jahren ist der Eintritt zum Konzert frei. Am Ende des Konzertes werden jedoch Spenden für einen wohltätigen Zweck erbeten.

Spenden für die Tafel Lüdinghausen/Olfen

In diesem Jahr gehen die Spenden an die Tafel Lüdinghausen/Olfen, die seit 2009 bedürftigen Menschen hilft, indem sie Lebensmittel sammelt, die aus verschiedenen Gründen nicht mehr verkauft werden, heißt es in der Mitteilung weiter. Im Anschluss verteilen die Helferinnen und Helfer die Nahrungsmittel und Waren des täglichen Bedarfs an jeden, der seine Hilfsbedürftigkeit nachweisen kann, unabhängig von Nationalität, Religion oder politischer Einstellung.