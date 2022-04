Streetart-Kunst aus Brasilien

Es geht darum, Leben in die Stadt zu bekommen – und dabei insbesondere in die Innenhöfe der Altstadt. Diese sollen auch optisch aufgewertet werden. Wesentlichen Anteil daran hat der brasilianische Streetart-Künstler Marcos Rodrigo Neves. Er gestaltet derzeit den Brunnenhof zwischen Langenbrücken- und Kirchstraße.

Der britische Musiker Sting landete einst einen Hit mit dem Stück „An Englishman in New York“. In der Steverstadt müsste es heißen „Ein Brasilianer in Lüdinghausen“. Denn mit Marcos Rodrigo Neves hinterlässt derzeit ein Mann aus Südamerika seine Spuren in der Stadt. Der Streetart-Künstler gestaltet den Brunnenhof zwischen Langenbrücken- und Kirchstraße mit großformatigen Motiven.