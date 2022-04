Stück kommt mörderisch gut an

„To‘n güllen Uhu“ ist der Titel des plattdeutschen Theaterstücks, dass die Lüdinghauser Landjugend jetzt zwei Mal in der Westruper Schule aufführte. Dabei ging es auch um Mord – gelacht wurde aber trotzdem.

Die Lüdinghauser Landjugend führte am Wochenende das plattdeutsche Theaterstück „To‘n güllen Uhu“ in der Westruper Schule auf.

Nach zweijähriger Corona-Pause lud die Lüdinghauser Landjugend wieder ein zu einem Theaterwochenende. Aufgeführt wurde an zwei Abenden das plattdeutsche Theaterstück „To‘n güllen Uhu“. Im gleichnamigen Hotel trafen die unterschiedlichsten Menschen für ein kurzes, entspanntes, aber auch mörderisches Wochenende aufeinander. Portier Hugo (Daniel Ridder) und sein lustloser Azubi Kevin (Johannes Prott) hatten mit den anstrengenden Gästen alle Hände voll zu tun.

Drei Ehemänner ins Jenseits befördert

Eine von Gesa Badde gespielte talentfreie, aber sehr selbstbewusste Schauspielerin war im Hotel zuerst scheinbar nur auf der Suche nach jemandem „de se afhört, de her tohört, de se versteiht“. Die seltsame Vera Ochsner (Anna Resing) hatte immer etwas zu meckern und forderte sogar „fiev Prozent Gefohrentoschlaag-Ermäßigung“. Sie machte kein Geheimnis daraus, dass sie bereits drei Ehemänner umgebracht hatte, und auch ihr vierter Mann gesundheitlich leider nicht mehr in der besten Verfassung sei. Dem gestressten Theaterkritiker (Felix Rolf), der mit der festen Absicht sich umzubringen ins Hotel gekommen war, teilte sie Details zum Thema Gift mit, was ihm dann doch etwas unheimlich wurde. Das kam der Schauspielerin, die eigentlich eine Kommissarin war, gerade recht, denn mit seiner Hilfe konnte sie nun endlich Vera Ochsner überführen.

Dann war da noch das Pärchen (Lea Krechtmann und Fabian Koddebusch), das ein „Blind-Date“ im Hotel hatte, aber nicht so recht zueinander finden wollte. Auch war der nette Herr mit der Absicht angereist, sich seine Taschen mit Wertgegenständen anderer Gäste voll zu machen. Glücklicherweise konnte Azubi Kevin ihn stellen, sodass er zusammen mit Vera Ochsner „in‘t Kittchen“ wanderte.

Dass es da noch einen unerwünschten toten Gast – wohl ein Mafioso – im vierten Stock gab, den es zu entsorgen galt, machte das Theaterstück noch sehenswerter. Die sieben Schauspieler wurden unterstützt von den Souffleusen Anna Uevelhöde und Hendrik Koch. Regie führte Jens Kortmann.