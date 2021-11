Stühlerücken in Vorstand und Rat

Neue und ausscheidende Mitglieder von Vorstand und Stiftungsrat der Bürgerstiftung Lüdinghausen stellten sich am Donnerstagabend dem Fotografen.

Die Bürgerstiftung Lüdinghausen hat sich in den vergangenen Monaten personell neu sortiert. Nach dem Tod von Dr. Norbert Lütke Entrup, dem Vorsitzenden des Stiftungsrats, hat dort der ehemalige Bürgermeister Richard Borgmann die Regie übernommen. Für Bernhard Krämer rückte Burkhard Kleffmann an die Spitze des Vorstands der Stiftung.

Erstmals trafen sich jetzt Stiftungsrat und -vorstand zu einer gemeinsamen Sitzung am Donnerstagabend im „Hotel zur Post“. Dort wurden nicht nur weitere personelle Entscheidungen getroffen, sondern auch über eine Neuausrichtung der Bürgerstiftung gesprochen. Schatzmeister Christoph Schlarmann vermeldete eine gute Kassensituation, die es durch die liquiden Mittel weiter möglich mache, Projekte in der Stadt zu unterstützen.

Kleffmann forderte dazu auf, die Bürgerstiftung selbst möge „Themen in die Bürgerschaft hineintragen“ und damit öffentlichkeitswirksamer aufzutreten. Diese Aufgabe übernehmen vier neu gegründete Arbeitskreise: Jugend und Bildung, Stadtidentität, Stadtleben und Projektförderung. Als wiederholenswerten Erfolg wertete er den über das ganze Stadtgebiet verteilten Flohmarkt im Mai. Zudem verwies er auf Kooperationen der Bürgerstiftung mit Lüdinghausen Marketing und dem Seniorenbeirat. Und: Es wird wieder einen Winterball geben – und zwar am 28. Januar 2023 in der Cani-Aula.

Winterball im Januar 2023

Bei den Wahlen zum Stiftungsrat wurde Michael Oestermann zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden bestimmt. Neu im Gremium ist Rolf Ommen, bestätigt wurden Michael Kertelge, Andreas Geiping, Bernd Klap­heck und Angelika Püning. Im Stiftungsvorstand übernimmt Matthias Stobbe den stellvertretenden Vorsitz. Weitere Mitglieder sind Christoph Schlarmann, Klaus Badelt, Rolf Bender, Oliver Lehmann und Thorsten Manns sowie erstmals Thomas Lengenberg. Ausgeschieden sind Karola Habicht und Josef Bone.