Süßes zum Schulstart

Die i-Dötzchen Onno Schmidt und Hanne Stühle haben den Westfälischen Nachrichten einen Blick in ihre Schultüten gewährt und dabei von den Eindrücken des ersten Schultags sowie den Vorbereitungen darauf berichtet.

Zu ihrer Einschulung wirft Hanne einen ganz tiefen Blick in ihre Schultüte, die sie mit ihrer Mama Janna Stühle gebastelt hat.

„Ich war so aufgeregt, ich konnte in der Nacht vorher gar nicht schlafen“, so bringt der fünfjährige Onno Schmidt seine Vorfreude auf den ersten Schultag auf den Punkt. Wie ihm ist es zur Einschulung vermutlich vielen i-Dötzchen ergangen, denn der erste Schultag ist schon eine ganz besondere Erfahrung für Schulanfänger und ihre Eltern.