Swing, Jazz und Zauberei

Zur Showbühne wird der Gräftenhof Grube in Seppenrade am 11. September (Samstag). Im Rahmen der „Kultur-Zeit Lüdinghausen“ werden Swing, Jazz und Zauberkunst geboten.

Im Rahmen der „Kultur-Zeit Lüdinghausen“ lädt die Stadt Lüdinghausen am 11. September (Samstag) zur „Hof-Kultur“ auf den Hof Grube in die Seppenrader Bauerschaft Tetekum ein. Die Veranstaltung startet um 18 Uhr und wird bis etwa 22 Uhr dauern.

Der unmittelbar am Dortmund-Ems-Kanal gelegene Gräftenhof verwandelt sich an diesem Abend zur Showbühne für ein stimmungsvolles Revue-Programm, kündigt die Stadt in einer Pressemitteilung an. Zunächst bringt die Band „bonsaipop und Herr Özdemir“ ihre Lieblingssongs von Carole King, Stevie Wonder, Reinhard Mey und vielen anderen auf die Bühne. Die Musiker würzen das Ganze mit eigenen deutschsprachigen Jazz-Chansons.

Preisgekrönte Künstler bei der „Hof-Kultur“

Zauberhaft wird es, wenn Michael Sondermeyer die Bühne betritt. Gespickt mit Wortwitz und Situationskomik ist das Programm des Zauberkünstlers durch und durch mit kabarettistischen Elementen durchsetzt.

Mit dem Haupt-Act Daniel Caccia kommt dann Swing auf den Hof Grube. Während seiner Zeit als Gesangssolist im Bundesjazzorchester wird Daniel Caccia 2013 vom US-Magazin „Downbeat“ zum „Besten Nachwuchssänger“ gekürt. Im Jahr 2016 folgt mit seinem Solodebüt Lifeline die Nominierung für den deutschen Musikpreis Echo Jazz zum Sänger des Jahres. Seit März 2018 ist er der Frontmann und Sänger der ehemaligen Roger-Cicero-Big-Band.

Anreise mit Shuttlebus oder Fahrrad

Auf dem Hof Grube werden während der Veranstaltung saisonale Speisen angeboten. Der Eintritt ist frei. Eine verbindliche Anmeldung unter www.kulturzeit-luedinghausen.de ist allerdings erforderlich. Die Veranstaltung wird unter den Maßgaben der zu diesem Zeitpunkt gültigen Corona-Schutzverordnung durchgeführt. Die Besucherzahl ist begrenzt.

Am Veranstaltungsgelände stehen keine Parkplätze zur Verfügung. Ein Shuttlebus ab dem Lüdinghauser Busbahnhof wird kostenfrei angeboten. Alternativ können die Besucher mit dem Fahrrad anreisen.