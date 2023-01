Tänzerinnen geehrt

Die Mitglieder des Karnevalsvereins Ümmes de Ollen sind zuversichtlich in die neue Session gestartet. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Die Mitglieder des Karnevalsvereins Ümmes de Ollen trafen sich jetzt zur Mitgliederversammlung im Vereinsheim der Taubenzüchter. Schriftführerin Irmgard Uevelhöde musste in ihrem Jahresbericht erneut auf die Einschränkungen der Corona-Pandemie eingehen, denn viele Veranstaltungen konnten im vergangenen Jahr nicht stattfinden. Karnevalsumzüge der Nachbarvereine wurden hingegen im Sommer noch nachgeholt.

Karnevalsfest in neuer Location

Kassiererin Sandra Schilling konnte den Mitgliedern trotz dieser widrigen Umstände über eine gute Kassenlage Bericht erstatten, Kassenprüfer Erich Sasse bescheinigte ihr eine makellose Kassenführung. Für die aktuelle Session sieht es derzeit gut aus. Die Vorbereitungen für das Karnevalsfest, das im Februar erstmals am Hof Vormann in Tetekum gefeiert werden soll, laufen auf Hochtouren. Die Tetekumer werden hierzu nun auch wieder am 28. Januar (Januar) mit dem traditionellen Rundgang eingeladen.

Zum Abschluss der Versammlung ehrte der Vorsitzende Matthias Engbert langjährige Tetekumer Funken. Seit 2012 dabei sind Kimberly Karns, Norena Schröder und Lisa Wienhölter, seit 2010 trainieren Danka Müller, Keren Schröder, Ann-Sophie Slomma und Anna Uevelhöde, seit 2008 Lisa Edelbrock, Julia Uevelhöde, Jana Wienhölter und bereits seit 2006 bei den grandiosen Garde- und Showtänzen dabei ist Ann-Kathrin Haverkamp.