Zum Tag des Tattoos in den USA hat sich Redakteurin Annika Wienhölter die Körperkunst von Menschen aus Lüdinghausen und Seppenrade zeigen und erklären lassen – und hat mit einem Profi gesprochen, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat.

Manche finden, sie verschandeln den Körper, andere erachten sie als schön: Tätowierungen. Die US-Amerikaner feiern am Montag (17. Juli) ihren nationalen Tattoo-Tag.

Redakteurin Annika Wienhölter hat das zum Anlass genommen, um sich von Lüdinghausern und Seppenradern ihre gestochenen Lieblingsmotive zeigen und erklären zu lassen. Außerdem kommt Marco Kablitz zu Wort, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat und nun die Haut anderer Menschen verziert.

Marco Kablitz trägt seine Lieblingsband immer bei sich

Es war immer sein Traum: ein Tattoo, das seiner Lieblingsband „System of a Down“ huldigt. Als Marco Kablitz Anfang vergangenen Jahres der Inhaberin des „Ateliers Weißgold“ im Herzen Seppenrades beim Einzug half, indem er Möbel schleppte und handwerkliche Arbeiten erledigte, erfüllte sie ihm im Gegenzug diesen Wunsch. Seitdem zieren die Köpfe der vier Musiker seinen oberen Rücken.

Zugleich war das der Anfang einer beruflichen Umorientierung. Seit dem 1. Oktober 2022 arbeitet Marco Kablitz nicht mehr als Tischler, sondern als selbstständiger Tattoo-Artist im Rosendorf. Es sei die Vielseitigkeit, die den Reiz seines jetzigen Jobs ausmache, betont der Olfener. Inzwischen habe er „echt viel Cooles gesehen“, dennoch erlebe er immer wieder „Wow-Momente“ – zuletzt während der jüngsten Tattoo-Convention. Als der 30-Jährige davon erzählt, strahlen seine Augen vor Begeisterung. Er selbst hat vier Tätowierungen. Doch dabei werde es nicht bleiben, sagt er. Gerne würde er sich weitere Motive von seinen Tattoo-Artist-Idolen in die Haut stechen lassen.

Vom Tischler zum Tattoo-Artist: Marco Kablitz arbeitet seit dem 1. Oktober 2022 im „Atelier Weißgold“. Foto: Annika Wienhölter

Ein Tattoo mit den Köpfen der vier „System of a Down“-Bandmitglieder ziert den oberen Rücken von Marco Kablitz. Foto: Annika Wienhölter

Eine Maus für die Nichte

Der König der Löwen, Donald Duck oder Aladdin: Maike Berndstrotmann liebt die Geschichten und Figuren von Walt Disney. „Als Kind fand ich das alles schon toll“, erinnert sich die 35-jährige Seppenraderin. „Heute bringen mich die Filme, die Musik und die Hörspiele runter.“ Vor fünf Jahren entschied sich die examinierte Altenpflegerin deshalb für ein Mary-Poppins-Motiv als erste Tätowierung. Seitdem „tanzt“ das Kindermädchen über ihre rechte Schulter. Dabei blieb es nicht. Längst tummeln sich zahlreiche andere Fantasiewesen auf ihrer Haut – mal farbenfroh, mal schwarz-weiß. Zuletzt ließ sie sich Ende März den Namen ihrer Nichte Malia samt einer Minnie Mouse stechen. Wie immer vom Tätowierer ihres Vertrauens.

Niedliche Geste: Die Tätowierung mit dem Namen ihrer Nichte Malia samt eines Minnie-Mouse-Motivs mag Maike Berndstrotmann besondern gerne. Foto: Annika Wienhölter

Kurz nach der Geburt ihrer Nichte „Malia“ ließ sich Maike Berndstrotmann, die sich selbst als Disney-Fan bezeichnet, dieses Tattoo machen. Foto: Annika Wienhölter

Gestochenes Datum

Ihren Hochzeitstag wird Verena Kornblum niemals vergessen: Das Datum „18.08.2018“, an dem sich sie und ihr Mann Mario das Ja-Wort gaben, hat sie sich als Tattoo auf ihr linkes Handgelenk stechen lassen. Ebenso wie ihr Gatte. Die 29-jährige Fachkosmetikerin mit dem Spezialgebiet Permanent-Make-up sammelt seit ihrem 16. Lebensjahr Tätowierungen. Während sie anfangs bei ihren Eltern um Erlaubnis betteln musste, entscheidet sie längst selbst, womit sie ihren Körper verschönert. Rund 30 Motive, schätzt sie, zieren ihre Haut inzwischen. „Und ich bin noch lange nicht fertig“, sagt sie und grinst. „Andere tragen Schmuck, ich Tattoos.“ Sie zuckt mit den Schultern. Wie praktisch, dass ein guter Freund von ihr als Tätowierer arbeitet. Ihm vertraut die Seppenraderin voll und ganz.

Statt Ehering: Verena Kornblum ließ sich das Datum ihrer Hochzeit in die Haut an ihrem linken Handgelenk stechen. Foto: Annika Wienhölter

Mit dem Datum „18.08.2018“ verbindet Verena Kornblum ein wundervolles Ereignis – die Hochzeit mit ihrem Mann Mario. Foto: Annika Wienhölter

Im Herz und auf der Haut

Ihre Tätowierungen erinnern sie an schwere Schicksalsschläge: Lena Schlinger hat zwei Kinder verloren – Jule in der 21. Schwangerschaftswoche, Ida in der 24. „Eigentlich wollte ich nie ein Tattoo haben“, erinnert sich die 32-jährige Bürokauffrau. Doch dann erlitt sie Ende 2018 einen Spätabort. Noch im Krankenhaus, als sie die winzigen Fußabdrücke ihres toten Nachwuchses auf Papier sah, habe sie beschlossen: „Das lasse ich mir tätowieren.“ Als Erinnerung. Und zum Verarbeiten. Ihr Mann Christian tat es ihr gleich. Während sie das Motiv auf dem rechten Oberarm trägt, ziert es den Spann seines linken Fußes. Als die Seppenrader eine zweite späte Fehlgeburt erlebten, wiederholten sie die Prozedur. Inzwischen halten ihre Söhne Leon (2) und Emil (5 Monate) sie tüchtig auf Trab.

Lena Schlinger trägt die Namen und die Fußabdrücke ihrer zwei verstorbenen Töchter als Tattoos auf dem Oberarm. Foto: Annika Wienhölter

Unvergessen: Ida und Jule sollten sie heißen, die Babys von Lena und Christian Schlinger, die leider viel zu früh zur Welt gekommen sind. Foto: Annika Wienhölter

Sterne symbolisieren Kumpels: Mario Löbbert weiß Freundschaften zu schätzen

Wie wichtig gute Freunde sind, weiß Mario Löbbert. Seinen vier besten Kumpels hat er deshalb ein Tattoo gewidmet: Es zeigt einen Stern für jeden, jeweils mit dessen Lieblingsfarbe versehen. Seit 2015 ziert das schwarz-rot-blau-gelb-grüne Motiv die Innenseite seines rechten Oberarms. „Es war mein erstes Tattoo. Und es ist nach wie vor mein Lieblingstattoo“, sagt der 28-jährige Verwaltungsfachwirt aus Emkum. „Weil ich mich auf die vier Jungs hundertprozentig verlassen kann. Und ich wirklich immer mit ihnen reden kann – Tag und Nacht.“ Neun weitere Tätowierungen hat er sich inzwischen stechen lassen. Ob er nun fertig ist? „Nein“, er lacht. „Auf dem linken Arm ist noch Platz.“ Zu den drei Waldtieren, die dort auf seiner Haut zu Hause sind, solle auf jeden Fall ein weiterer Fellfreund stoßen, kündigt er an. Noch ist der Hobby-Musiker auf der Suche nach dem „richtigen“ Lebewesen. Und dann? „Mal schauen...“

Die vier Sterne auf dem Oberarm von Mario Löbbert stehen für seine vier besten Kumpels. Foto: Annika Wienhölter

Snare Drum als Schädel: Robin Steinbach liebt die Musik

In seiner Freizeit spielt Robin Steinbach Schlagzeug. Er lebt für die Musik. Und für seine Band „Departure from Hell“. Der 28-jährige Elektromeister aus Lüdinghausen trägt bislang ein Tattoo auf seinem rechten Oberarm: einen Totenkopf mit einer Snare Drum als Schädel sowie mit zwei Drumsticks. Siebeneinhalb Stunden hat sein Tätowierer 2016 in drei Sitzungen daran gearbeitet. „Mehr kommt bestimmt bald“, sagt Robin Steinbach – und grinst.

Robin Steinbach ist Schlagzeuger aus Leidenschaft. Sein Tattoo hat er der Musik gewidmet. Foto: Annika Wienhölter

Blumige Erinnerung: Anne Hagemann vermisst ihren „Opi“

Sie war die Einzige, die ihren Großvater Alfred Schmidt „Opi“ nennen durfte: Anne Hagemann hat sich deshalb nach dessen Tod diesen Kosenamen und ein Vergissmeinnicht auf den rechten Unterarm tätowieren lassen. Von den rund 20 Motiven auf ihrer Haut sei das ihr „absolutes Lieblingsstück“, verrät die 36-jährige Tierarzthelferin aus Ondrup, die sich bei der Feuerwehr engagiert und gerne reist.

Anne Hagemann hat sich nach dem Tod ihres Großvaters, den sie stets „Opi“ genannt hatte, eine Vergissmeinnicht auf den rechten Unterarm tätowieren lassen. Foto: Annika Wienhölter

Das Motiv, das Anne Hagemann auf dem Unterarm trägt, ist eines von inzwischen rund 20 Tattoos. Foto: Annika Wienhölter

Vegane Hommage: Annika Henrich verzichtet auf Tierisches

„Ich trage meine Geschichten auf meiner Haut“, sagt Annika Henrich. Ihr seien die einzelnen Bedeutungen der vielfältigen Motive wichtiger als die Ästhetik. Die 44-jährige Emkumerin hat rund 30 Tattoos. Das erste sei aus einer Schnapsidee heraus entstanden – mitten in London, ein chinesisches Zeichen. „Das war damals Trend“, erzählt sie und lacht. Weil sie seit fünf Jahren „erfolgreich vegan“ lebe, habe sie sich selbst ein Geschenk gemacht: ein Tattoo, das einen speziellen Schriftzug zeigt. Er stehe für „Ahimsa“, was so viel bedeute wie „niemanden verletzen, niemanden töten“, erklärt die Mitarbeiterin eines Sanitätshauses, die seit über 20 Jahren Buddhistin ist.

Annika Henrich hat, das sagt sie selbst, Panik vor Spritzen. Während sie tätowiert wird, schläft sie wiederum regelmäßig ein. Foto: Annika Wienhölter