Tatverdächtiger nach Deutschland ausgeliefert

Die Ermittlungen schreiten voran – wenn auch langsam sowie Schritt für Schritt: Der 24-Jährige, der Ende Januar in der Mühlenstraße in Lüdinghausen einen 40-Jährigen mit Messerstichen verletzt haben soll und am Folgetag von Polizisten in Paris festgenommen wurde (WN berichteten), befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft in Deutschland. Das teilten die zuständigen Ermittler jetzt in einem Pressebericht mit.

Die Staatsanwaltschaft Münster hatte gleich nach der Festnahme in Frankreich die Auslieferung des Tatverdächtigen nach Deutschland beantragt, wie ihr Sprecher Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt just nach dem Geschehen gegenüber unserer Zeitung bestätigte.

Motiv weiterhin unklar

Inzwischen haben die französischen Behörden den Antrag bewilligt. Der 24-jährige Tatverdächtige aus Afghanistan ist laut Bericht am vergangenen Mittwoch nach Deutschland überstellt und gleich am Donnerstag drauf einem Haftrichter vorgeführt worden. Der Beschuldigte hält derweil an seiner Taktik fest und hüllt sich weiterhin in Schweigen: Zu den Vorwürfen äußerte er sich bislang noch immer nicht. Der Richter wiederum verkündete den Haftbefehl und ordnete Untersuchungshaft an.

Die von der Polizei in Münster eingesetzte Mordkommission unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Frank Schneemann ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung. Ihre Arbeit steht allerdings ganz am Anfang. Zu einem möglichen Motiv der Tat können aktuell keine Angaben gemacht werden.