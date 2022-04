Tempo-30-Zonen selbst bestimmen

Die Stadt Lüdinghausen ist der Städteinitiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeit“ beigetreten. Bei der Anordnung von Höchstgeschwindigkeiten sind den Kommunen derzeit enge Grenzen gesetzt. Die Initiative setzt sich daher beim Bund dafür ein, dass die Städte und Gemeinden selbst darüber entscheiden dürfen, wann und wo welche Geschwindigkeiten angeordnet werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bürgermeister Ansgar Mertens hat das Positionspapier der Initiative unterschrieben. Mit diesem Papier wird der Bund dazu aufgefordert, die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Kommunen ohne weitere Einschränkungen Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit innerorts dort anordnen können, wo sie es für notwendig halten. „Wo kann man besser entscheiden, ob solche verkehrlichen Maßnahmen notwendig sind als direkt vor Ort?“ fragt Mertens.

Tempolimit vor Josefshaus beantragt

Als einfaches Beispiel sei eine Begrenzung auf Tempo 30 vor dem Josefshaus in Seppenrade zu nennen. Das Josefshaus soll als Ankommenseinrichtung für Kriegsvertriebene aus der Ukraine dienen. Zum Schutz der geflüchteten Frauen und Kinder hat die Stadt bei der Straßenverkehrsbehörde des Kreises Coesfeld eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 auf der B 474 auf Höhe der sozialen Einrichtung beantragt. „Wir pflegen zu der Straßenverkehrsbehörde einen kurzen und unkomplizierten Draht“, betont Mertens. „Dennoch würde die Umsetzung der Geschwindigkeitsbegrenzung schneller gehen, wenn wir selbst darüber entscheiden dürften“, so Mertens. Für die Mobilitätsbeauftragte Vanessa Hullermann und den Bürgermeister ist die Mitgliedschaft in der Initiative von großer Bedeutung, um den Willen der Kommunen zu zeigen, die bestehenden Regeln an die heutigen Gegebenheiten anzupassen, heißt es abschließend.