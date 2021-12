„Tochter Zion“ auf der Drehleiter

Es ist Heiligabend. Regen prasselt am Nachmittag auf den Seppenrader Kirchplatz. Die Turmuhr schlägt drei Mal. Dann erklingen Trompetentöne. Frank Bücker spielt „Tochter Zion“, vier weitere Lieder folgen. Doch dabei steht er nicht auf dem Boden. Seine Bühne befindet sich in 25 Metern Höhe. Im Korb der neuen Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr musiziert er, um Klein und Groß auf Weihnachten einzustimmen. Manche Familien hatten im Vorfeld gehört, dass auf dem Platz rund um die St.-Dionysius-Kirche ein Konzert der besonderen Art stattfindet und sind gezielt zum Ort des Geschehens spaziert – ausgestattet mit Regenschirmen in allen möglichen Farben. Andere Dorfbewohner kommen zufällig vorbei, einige Rosendörfler lauschen den Liedern durchs geöffnete Fenster oder von ihren Terrassen sowie Balkonen aus.



Was ursprünglich als einmaliges Event geplant war, ging am Freitag in die zweite Runde: 2020 hatten einige Feuerwehrleute die Idee für die Trompetendarbietung in luftiger Höhe. Es sollte ein Ersatz für die vielen weihnachtlichen Traditionen und Veranstaltungen sein, die wegen des grassierenden Coronavirus abgesagt werden mussten. Das kam so gut an, dass das Ganze nun eine Wiederholung erfuhr. Und die hat auf jeden Fall nochmals Lust auf eine weitere Auflage gemacht. Wer weiß: Vielleicht entwickelt sich eine neue Tradition – getreu des weihnachtlichen Evergreens „Alle Jahre wieder…“