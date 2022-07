Totgesagte leben länger: „CineMotion“-Leiter Steffen Wietek über die Freude am Kino

Kaum hatte das „CineMotion“ Ende August vor zwei Jahren seine Türen geöffnet, musste das Kino auch schon wieder schließen – Lockdown wegen Corona. Doch trotz all dieser Widrigkeiten haben die Verantwortlichen die Flinte nicht ins Korn geworfen. Dafür steht auch Lichtspielhaus-Leiter Steffen Wietek, der im WN-Gespräch betont: „Nur im Kino ist Kino, nur hier gibt es dieses Gemeinschaftserlebnis.“ Und: „Wir sind auf einem guten Weg zurück.“ So habe man die Besucherzahlen im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit zu 74 Prozent wieder erreicht. Branchenweit lägen die Zahlen bei durchschnittlich etwa 68 Prozent. Das Publikum in Lüdinghausen beweise da eine bemerkenswerte Treue, freut sich Wietek, der seit 35 Jahren in Sachen Kino unterwegs ist und einst selbst ein eigenes Lichtspielhaus betrieben hat.

