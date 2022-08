Touristen zieht‘s in die Steverstadt

Lüdinghausen

Die Pandemiejahre waren hart für viele Hoteliers und Gastronomen – auch wenn die Besinnung auf Urlaub in Deutschland vielen geholfen hat. In diesem Sommer sind die Hotels „voll, voller, am vollsten“. Es läuft gut, berichten Verantwortlichen der Tourismusbranche. Sie sorgen sich vor dem Herbst, doch freuen sich besonders über die Rückkehr einer besonderen Gruppe an Gästen.

Von Joel Hunold