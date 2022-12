Traktoren leuchten

Lüdinghausen

Zahlreiche Zuschauer säumten am Sonntagabend die Straßen in Lüdinghausen und Seppenrade. Jung und Alt wollten sich die Lichterfahrt der heimischen Landwirte nicht entgehen lassen. Bunt beleuchtet waren Traktoren und andere landwirtschaftliche Fahrzeuge unterwegs. Gestartet an der Ascheberger Straße ging es den Berg hinauf ins Rosendorf.

Von Michael Beer