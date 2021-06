Transporter landet in der Stever

Leicht verletzt wurde der 21-jährige Fahrer eines Kleintransporters am Dienstagmorgen bei einem Unfall auf der Hiddingseler Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und landete über die Böschung in der Stever.

Spektakulärer Unfall auf der Hiddingseler Straße: In der Stever landete am Dienstagmorgen ein Kleintransporter, der aus bislang ungeklärter Ursache aus Fahrtrichtung Lüdinghausen kommend von der Straße abkam und in einer Linkskurve über die Leitplanke flog, um dann anschließend über die Böschung in die Stever zu rutschen. Glück im Unglück hatte dabei der 21-jährige Fahrer, der nur leicht verletzt wurde.

„Wir sind um 8.39 Uhr alarmiert worden“, erklärte Wehrführer Günter Weide. Der Löschzug Lüdinghausen rückte mit 25 Einsatzkräften zur Unfallstelle aus. Dort wurde unter anderem eine Sperre errichtet, die den auslaufenden Sprit des Fahrzeugs aufhalten sollte. Per Schlauchboot wurde der Fahrer des Transporters ans Ufer gebracht, dort von Rettungskräften erstversorgt und später in ein Krankenhaus in Münster gebracht.

Aufwendig gestaltete sich anschließend die Bergung des Fahrzeugs aus der Stever. Erst nach mehreren Versuchen gelang es den Wehrleuten, ein Seil an dem Unfallwagen so zu befestigen, dass es mit Hilfe einer Seilwinde an einem der Feuerwehrfahrzeuge aus der Stever gezogen werden konnte..

Die Polizei sperrte die Hiddingseler Straße für die Unfallaufnahme und die Bergung des Transporters für mehrere Stunden.