Transporter mit 160 Schweinen umgekippt

Gegen 14 Uhr geriet in der Bauerschaft Ermen in Höhe des dortigen Landgasthofes ein voll beladener Schweinetransporter samt Anhänger auf den Grünstreifen und kippte um. Die Straße ist aufgrund der Bergung bis voraussichtlich 21 Uhr gesperrt.

Eine erschütternde Szenerie bot sich Polizei und Feuerwehr bei einem Einsatz an der L 835, der zurzeit noch andauert. Gegen 14 Uhr geriet in der Bauerschaft Ermen in Höhe des dortigen Landgasthofes ein voll beladener Schweinetransporter samt Anhänger auf den Grünstreifen, rutschte dann mit den Reifen immer weiter in Richtung Wiese und kippte schließlich auf die rechte Fahrzeugseite.

„Die 160 geladenen Schweine wurden bei dem Aufprall zum Teil von anderen Tieren erdrückt oder schwer verletzt“, erklärt Henning Vollmer, Dienstgruppenleiter bei der Polizei in Lüdinghausen und ergänzt: „Das von den Rettungskräften zeitgleich alarmierte Kreisveterinäramt ist mit mehreren Tierärzten vor Ort, um sich um die Tiere zu kümmern.“

Angesichts der heißen Temperaturen kühlte die Feuerwehr die Schweine während des Einsatzes immer wieder mit Wasser ab. Im Zuge der Bergung ist die Landstraße 835 weitläufig gesperrt. Der Verkehr aus Lüdinghausen wird von der Polizei in Richtung Ermen umgeleitet. Auch die Tüllinghofer Straße ist während des Einsatzes nur für Anwohner befahrbar. „Aufgrund der gleichzeitigen Sperrung der L 810, wo derzeit Bauarbeiten stattfinden, sollten Ortskunde auf Schleichwege ausweichen“, empfiehlt Polizeipressesprecher Sascha Kappel.

Da der umgekippte Schweinetransporte im Anschluss mit einem Kran geborgen werden muss, rechnet die Polizei mit einer beidseitigen Sperrung der Landstraße 835 bis in den Abend hinein.