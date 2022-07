Trauungen sind Top-Thema

In der touristischen Saison gewähren die „Freunde der Bürg Lüdinghausen“ an den Wochenenden Einblicke in das historische Gemäuer. Besucher aus Nah und Fern lassen sich von den Ehrenamtlichen informieren und fragen besonders häufig nach Trauungen.

Während der touristischen Saison gewähren die „Freunde der Burg Lüdinghausen“ an den Wochenenden unter anderem Einblicke in den Kapitelsaal (gr. Bild) – wie hier unter Aufsicht von Wilhelm Sternemann (kariertes Hemd)

Perfektes Ausflugswetter sorgt am vergangenen Sonntag für einen steten Besucherstrom durch die Steverstadt. Mittelpunkt ist die Stadtlandschaft, denn zumeist sind eine oder beide Burgen das Ziel von Radwanderern und Touristen. Wie immer während der Saison sorgen auch in diesem Jahr wieder die „Freunde der Burg Lüdinghausen“ dafür, dass „ihre“ Renaissanceburg an den Wochenenden für Besucher offen steht.

Stempel im Schlösser- und Burgenpass

„Es ist schön hier, wie bei der anderen Burg“, befindet der Grevener Karl Weishaupt, der soeben seine Burg-Tour beendet hat: „Und es ist toll, dass man einfach so reingehen kann.“ Für diesen freien Zugang sorgt am Sonntag Helge Lindner als ehrenamtliche Burgaufsicht. „Wir werden oft nach Eintritt gefragt“, weiß das langjährige Vereinsmitglied zu berichten. Stattdessen geben die Burgfreunde die Möglichkeit zur Spende, um ihre ehrenamtliche Arbeit zu unterstützen. Wie viele Besucher sich in den Räumlichkeiten einfinden, weiß Lindner genau: „Heute waren es von 11 bis 12 Uhr zum Beispiel 38 Leute.“ Gefragt ist dabei auch der neue „Schlösser- und Burgenpass Münsterland“, in dem Gäste Stempel für ihre Besuche sammeln können.

Nach knapp drei Stunden erwartet Lindner seine Ablösung, denn ab 14 Uhr übernimmt Wilhelm Sternemann die Aufsicht. „Alle offenen Räume sind zugänglich“, heißt dieser die Besucher willkommen. Auch wenn er für alle Fragen zur Verfügung steht, kann er auf elektronische Unterstützung bauen. Ein großer Touchscreen vermittelt erste Informationen zur Burg. „Jedes Mal, wenn ich Aufsicht habe, erkundigen sich die Leute nach Trauungen“, kann Sternemann auf ein weiteres beliebtes Thema verweisen. Kurz darauf und wie gerufen: Zweirad-Gäste aus Dülmen, die sich das Trauzimmer für die anstehende Hochzeit der Nichte anschauen möchten.

Besucherzähler klickt fleißig

Aus welchen Entfernungen es manche Besucher in die Burg zieht, zeigt auch ein kurzer Blick ins Gästebuch: „Mooi gebouw“, also „schönes Gebäude“, befindet ein niederländischer Besucher. Synergie ergibt sich innerhalb der Burg als „soziokulturelles Zentrum“ natürlich auch mit dem Kulturforum KAKTuS, das zeitgleich die Ausstellung „Kunst kommt von uns“ präsentiert. Immer wieder klickt so am Sonntag der Besucherzähler in der Hand von Wilhelm Sternemann. Olfen, Hamm, Recklinghausen, Hannover oder gar Erfurt lauten die genannten Herkunftsorte der Gäste. Die erste Stunde seit der Ablösung ist noch gar nicht vergangen, da zeigt der Zähler schon 28 Besucher an. „Kommen sie herein“, lädt Sternemann sogleich die nächste Gruppe ein, die sich im Innenhof einfindet.

Auch wenn die Burgfreunde sichtlich Freude daran haben die Burg zu präsentieren, ist weitere Unterstützung gerne gesehen, wie Lindner klarstellt: „Wir suchen immer nach mehr Helfern. Man muss für die Aufsichten weder Historiker sein, noch komplette Burgführungen leiten.“