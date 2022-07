Jugendliche aus Polen, Frankreich und Deutschland gehen gemeinsam nachhaltige Projekte an

Nach und nach trudeln am Freitagmorgen Jugendliche im Biologischen Zentrum in Lüdinghausen ein. Manche von ihnen sehen ein wenig müde aus. Kein Wunder: Am Vorabend haben sie den Geburtstag einer neuen Freundin gefeiert. „Auch das gehört dazu“, sagt Lothar Kostrzewa-Kock und lacht. Er hat die trinationale Begegnung im Namen der Deutsch-Französischen Gesellschaft (DFG) und der Deutsch-Polnischen Gesellschaft (DPG) federführend organisiert. Nachdem das Projekt coronabedingt zweimal ausfallen musste, konnte es jetzt laufen. Und so verbrachten sieben Jugendliche aus Lüdinghausen, Ascheberg und Nordkirchen sowie sechs junge Männer und Frauen aus Taverny in Frankreich und vier aus Nysa in Polen eine abwechslungsreiche Zeit in der Steverstadt und Umgebung.

