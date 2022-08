Trockenheit lässt Bäume verdursten

Den Buchen am Erbdrostenweg geht es schlecht. Sie haben „Sonnenbrand“ und müssen über kurz oder lang gefällt werden. Das bestätigte der Kreis Coesfeld auf WN-Nachfrage. Ursache ist die Trockenheit in den Sommern der vergangenen Jahre.

Sie sollen Schatten spenden und passen natürlich in die sprichwörtliche Münsterländer Parklandschaft – die Buchen entlang des Erbdrostenwegs in Berenbrock. In den vergangenen Jahrzehnten sind sie in stattliche Höhen gewachsen und geben ein schmuckes Bild ab.