Trotz Corona kein Stillstand

Spontan sorgte die Reisegruppe des Vereins „Hilfe für Senegal“ für eine leckere Frühstückspause an der Schule in Baback, wo der Schulgarten demnächst erweitert werden soll. Groß war die Dankbarkeit bei der Behinderteneinrichtung „Handicap“ für die Spenden in Form von Rollstühlen oder einigen Säcken Reis (kl. Foto).

Foto: Hilfe für Senegal