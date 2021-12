Spirituelles Ausstellungsangebot: Türsymbolik im Advent

Lüdinghausen

„Macht hoch die Tür“ – dieses Lied steht symbolhaft für die Ausstellung in der St.-Felizitas-Kirche in Lüdinghausen, die derzeit dort zu sehen ist. Die Fotografien von markanten Türen in der Stadt hat Franz-Josef Kröger gemacht. Die Bilderschau steht unter dem Titel „„Ich bin die Tür“ aus dem Johannes-Evangelium.

Von Ann-Christin Frank