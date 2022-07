Über 70 Aussteller gemeldet

Der Sommermarkt am 16. und 17. Juli (Samstag und Sonntag) präsentiert sich mit über 70 Ausstellern und einem großen Sortiment von Schmuck, Kleidung, Dekorationen für Haus und Garten bis hin zu Kinderspielzeugen. Und das alles in einem blühenden Rosengarten, teilt der Heimatverein mit. Die Rosenfrauen und Rosenmänner werden zum Sommermarkt den Rosengarten für Aussteller und Besucher im besten Glanz erscheinen lassen. Und für die Pausen zwischendurch wird die Cafeteria des Heimatvereins Kaffee, Kuchen und Kaltgetränke anbieten. So können sich die Besucher ganz entspannt im Heimathaus oder an einem der vielen idyllischen Plätze im Rosengarten niederlassen.

Der Erlös aus der Veranstaltung verbleibt im Heimatverein, um die jüngsten Investitionen in Sandkasten, Stelen und digitale Schränke für Boule-Kugeln und Schachfiguren in Teilen refinanzieren zu können.

„Wir sind in Bezug auf die Ausstellerzahlen mehr als zufrieden – so viele Teilnehmer hatten wir schon lange nicht mehr. Jetzt brauchen wir nur noch gutes Wetter“, werden die Organisatoren Susanne Wischnewski und Wilfried Kortmann in dem Pressetext zitiert. Die Öffnungszeiten sind am Samstag von 13 bis 18 Uhr, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr.