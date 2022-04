Überfall: Mitarbeiter mit Waffe bedroht

Mit gezogener Waffe hat am Samstagabend ein unbekannter Mann versucht, Geld aus der Kasse eines Edeka-Marktes an der Konrad-Adenauer-Straße zu rauben. Doch der Versuch schlug fehl.

Mit gezogener Waffe hat ein bislang Unbekannter am Samstagabend den Edeka-Markt an der Konrad-Adenauer-Straße überfallen. Zunächst hatte sich der Mann als Kunde ausgegeben. Laut Polizei hatte er dann eine Mitarbeiterin in ein Büro gestoßen, sie und einen Kollegen mit einer Waffe bedroht und Geld gefordert. Die Mitarbeiter weigerten sich aber offenbar, die Kasse zu öffnen. Daraufhin ging der mutmaßliche Täter in den Kassenbereich und bedrohte hier eine weitere Mitarbeiterin. Als dort ein Alarmsignal zu hören war, flüchtete der Mann ohne Beute. Der Mann wird wie folgt beschrieben: 170 bis 180 cm groß, 20 bis 25 Jahre alt, schlank, dunkle Augen, bekleidet mit einer dunklen Hose, einem grauen Oberteil, einer schwarzen Kapuze, schwarzer OP-Maske und Handschuhen. Hinweise dazu nimmt die Polizei Lüdinghausen unter

0 25 91/79 30 entgegen.