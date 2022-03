Überraschungen am letzten Tag

Lüdinghausen

Sich still und heimlich aus dem Staub machen, so hatte sich Bernd Hörsken, Hausmeister an der Sekundarschule, seinen Ausstand vorgestellt. Mit einem Trick gelang es Lehrern und Schülern aber doch, sich gebührend von ihm zu verabschieden. Und am Ende des Tages war Hörsken sehr gerührt.

Von Marion Fenner