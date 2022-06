„Um jeden Punkt gepokert“

Lüdinghausen

„Die Welt braucht Anpacker und Macher. Sie braucht Menschen wie Sie“, bringt es der stellvertretende Schulleiter Christian Weyers in seiner Rede zur Abschlussfeier der Abiturienten am St.-Antonius-Gymnasium auf den Punkt. Jetzt fängt für die Abiturienten ein neuer Lebensabschnitt an.

Von Arno Wolf Fischer