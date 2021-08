Burg Vischering prägt das Bild und Leben der Stadt Lüdinghausen sein nunmehr 750 Jahren. Um dieses große Jubiläum gebührend zu begehen, lädt der Kreis Coesfeld zu einem ökumenischen Open-Air-Gottesdienst am Sonntag (15. August) um 10 Uhr alle Interessierten nach Lüdinghausen ein. Unter dem Titel „Ummauert und geborgen in offener Landschaft“ findet die Messe auf der Platanenwiese vor der altehrwürdigen Wasserburg statt, die dem Kreis als Kulturzentrum dient, heißt es in einer Mitteilung.

2021 wird Burg Vischering 750 Jahre alt, was wegen Corona jedoch erst 2022 groß gefeiert wird. „Ein stattliches Alter und eine lange Zeit, in der die Burg den Bewohnerinnen und Bewohnern der Region Schutz bot, das Land bewirtschaftete und verwaltete“, kommentiert Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr in der Pressenotiz des Kreises Coesfeld. Denn seit über sieben Jahrhunderten prägt die Wasserburg das Leben der Menschen in der Steverstadt – und weit darüber hinaus.



Auch heute spielt der ehemalige Adelssitz lokal und regional eine wichtige Rolle als Denkmal und geschichtliches Zeugnis, Museum, Naherholungsgebiet und Ausflugsziel, Ausstellungsort und Veranstaltungsstätte für ein breites Spektrum an kulturellen Events und museumspädagogischen Angeboten, heißt es in der Mitteilung.

Der Freiluft-Gottesdienst dauert voraussichtlich rund 45 Minuten. Eine Anmeldung vorab ist nicht erforderlich. Es gelten die allgemeinen Regeln, was Abstand, Hygiene und Alltagsmaske betrifft. Da für den Gottesdienst nicht bestuhlt wird, sind Teilnehmende gut beraten, bei Bedarf eine eigene Sitzmöglichkeit mitzubringen.